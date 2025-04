WWE confirma fecha y sede de Survivor Series 2025

Ahora que WrestleMania 41 ya es historia, la WWE espera con ansias sus otros eventos importantes para el resto de 2025. El siguiente de los eventos grandes es SummerSlam, que hará historia con su primer evento de dos noches en el MetLife Stadium de Nueva Jersey en agosto, y ahora la WWE dio un anuncio en torno a su último evento de los «cuatro grandes» del año, Survivor Series, que días atrás se rumoraba a la ciudad de San Diego como sede.

► Survivor Series 2025 no sería bajo la modalidad de WarGames

Precisamente, durante la transmisión del reciente Monday Night RAW, WWE anunció que Survivor Series 2025 se celebrará en el PetCo Park de San Diego el 29 de noviembre, confirmando los rumores. Es preciso señalar que, en una publicación en X de la compañía, no se usó el nombre «Survivor Series: WarGames» que había sido utilizado en los últimos años, lo cual podría sugerir un cambio en la modalidad de este evento.

Con este anuncio, WWE poco a poco va a ir completando los eventos premium de este año. Con antelación, ya se conocía que Backlash 2025 era el siguiente (a realizarse el 10 de mayo próximo en St. Louis), y Clash at Paris ya estaba confirmado. Además, durante el fin de semana se anunciaron más eventos premium: Worlds Collide y Money in the Bank para el 7 de junio, y WWE TakeOver Perth para octubre de este año, aunque no hay una fecha exacta todavía. A estos, se le debe sumar el evento anual (y obligatorio) que WWE tendrá en Arabia Saudita.