«(…) El combate Edge vs. Bálor será un combate de personajes y en este momento parece un combate Hell in a Cell. En cuanto al combate de Pitch Black, una fuente con la que hablamos todavía cree que este combate es para Bray Wyatt«. Hace menos de dos semanas nos hacíamos eco en Súper Luchas de esta información acerca de un nuevo tipo de lucha que tendría lugar en Royal Rumble 2023. Sería un Hell in a Cell llamado Pitch Black; no sabemos si con alguna regla distinta.

► Royal Rumble 2023 presentará un Pitch Black Match

Acerca de esta cuestión todavía no tenemos más información pero sí que podemos confirmar oficialmente la realización de dicho combate pues la WWE acaba de darlo a conocer en una publicación en redes sociales. La compañía no añade más detalles, más allá de que estará patrocionado por Mountain Dew. Pero nada en lo relativo a reglas, jaula de acero, luchadores… Para conocer todo esto tendremos que esperar un poco más. Pero, para un simple tweet, no cabe duda de que es novedad suficiente.

Si echamos un vistazo a las respuestas de los fanáticos, vemos que hay quienes piensan en la película ‘Pitch Black’, de Vin Diesel, estrenada en el 2000 como el comienzo de una saga que en 2004 presentaría ‘Las Crónicas de Riddick’. Otros ya se imaginan que LA Knight va a ser enterrado a manos de Bray Wyatt. También hay quienes piensan en el regreso de Malakai Black. No faltan las especulaciones, y es que de momento es lo único que podemos hacer a falta de más detalles. Próximamente los tendremos.

¿Tenéis ganas de Royal Rumble 2023?