Cuando la «relajación» de las restricciones pandémicas permitió celebrar la primera WrestleMania de dos noches con público, en 2021, WWE quiso vendernos que a partir de entonces, cada año apelaría a la paridad y concedería a sus gladiadoras uno de los dos «main events», tras lo protagonizado por Sasha Banks (ahora Mercedes Moné) y Bianca Belair aquel año, cuando cerraron la jornada sabatina.

Sin embargo, en ninguna WrestleMania posterior las mujeres han vuelto a ocupar tal hueco. Y parece que la dinámica no cambiará en 2026, porque WWE ha desvelado qué luchas estelarizarán el próximo «Show de los Shows»: Cody Rhodes defendiendo el Campeonato Indiscutible WWE contra Randy Orton el 18 de abril y CM Punk haciendo lo propio con el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE ante Roman Reigns el 19 de abril.

Mientras, Punk podrá regocijarse de la disposición. Por primera vez, su encuentro será el definitivo de una WrestleMania. Siempre se ha dicho que una de las decisiones creativas que lo llevaron a abandonar WWE en 2014 estuvo basada en el hecho de no haber ocupado nunca el epílogo del magno evento durante su época de mayor popularidad. Este año, coincidiendo con su portada en WWE 2K26, ve contentado su deseo.

► WrestleMania 42: cartel provisional

Al mismo tiempo, las luchas femeniles por los dos principales campeonatos también tienen ya fijada su noche. Seguidamente, la estampa actualizada de WrestleMania 42.

[18 de abril]

CAMPEONATO WWE: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

[19 de abril]

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

[Día por concretar]