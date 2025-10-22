El último Saturday Night’s Main Event del año tendrá como gran protagonista a John Cena y su lucha de retiro. Pero antes, hay prevista una edición de este especial televisivo, sin Cena, con un estelar que todavía no está claro.

Porque ayer, Nick Aldis hizo oficial para SNME LXI una lucha por el Campeonato Indiscutible WWE entre Cody Rhodes y Drew McIntyre, consecuencia de lo sucedido durante el último episodio de SmackDown. Allí, alguien defenestró en «backstage» a Jacob Fatu, impidiendo que este pudiera medirse a McIntyre en un duelo para determinar retador al oro de Rhodes. El escocés negó estar detrás del ataque, pero Rhodes no tuvo mucha fe en sus palabras y lo retó a luchar. Se dispuso entonces un combate que pronto acabó en DQ, tras endosarle Rhodes un golpetazo a McIntyre con su título.

Será la tercera defensa del ex-AEW desde que reconquistara la presea en SummerSlam 2025, y segunda ante McIntyre, luego de vencerlo el pasado mes en Wrestlepalooza.

► Cartel de SNME XLI

He aquí el menú provisional que presenta Saturday Night’s Main Event XLI, a celebrarse el 1 de noviembre desde el Delta Center de Salt Lake City (Utah, EEUU).

CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE: Cody Rhodes (c) vs. Drew McIntyre

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO WWE: CM Punk vs. Jey Uso

