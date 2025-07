Este fin de semana, Drew McIntyre recurrió a su cuenta de X para expresar sus frustraciones en un video desde un campo en el Reino Unido, explicando cómo un problema con el pasaporte le impidió abordar su vuelo de regreso a casa, poniéndose en riesgo su participación para SummerSlam este fin de semana.

«No puedo regresar a Estados Unidos. No me dejaron abordar mi vuelo. Miren el paisaje. ¿Parece un paisaje estadounidense? No, estoy en Inglaterra. Todavía en la boda de mi amigo. ¡Menuda boda! Estaba planeando…»

► Drew McIntre no contaba con su pasaporte para viajar

Hace pocas horas, Fightful Select dio una actualización en torno a la situación de Drew McIntyre, mencionando que fuentes de la WWE indicaron que creen que el problema se resolverá, considerando que el luchador es residente de los Estados Unidos de América.

«Las fuentes de la WWE con las que hablamos confían en que se rectificará, aunque obviamente no les gustó que McIntyre estuviera pasando por esta situación. McIntyre ha residido en Estados Unidos durante años y vive en Nashville».

McIntyre había explicado en su video que, a pesar de tener comprobante de residencia e identidad en Estados Unidos, el personal del aeropuerto en Inglaterra se negó a dejarle embarcar sin su pasaporte. Luego, mencionó que Jelly Roll —a quien enfrentará en SummerSlam— era culpable de su desgracia actual.

«Mi esposa y yo fuimos a la puerta de embarque intentando facturar. Siempre sale perfecto. Pero esta vez no. ‘No tienes tu pasaporte estadounidense. Sé quién eres. Sé que llevas mucho tiempo viviendo allí. Sé que me estás mostrando fotos de tu pasaporte estadounidense y de tu Global Entry… da igual’. Adelante, nena, no pienses en mí. Déjame atrás. Déjame morir atrás.»

«¿Qué cambió este viaje? Jelly Roll… Pronto dejarás de ser sexy. Así que te metes mientras puedas… Cuando todo esto termine y regrese, te voy a dejar en ridículo, Jelly Roll. Te voy a hacer pagar.»

Con el evento premium en vivo acercándose, la WWE está trabajando arduamente para asegurarse de que Drew McIntyre pueda llegar a tiempo a su combate programado este fin de semana.