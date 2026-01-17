No suele ser habitual, al menos no desde que WWE recuperara el concepto a finales de 2024, que la máxima presea de la promotora se defienda en Saturday Night’s Main Event. Únicamente dos veces de seis ediciones ha tenido cabida. Y parece que la próxima entrega continuará con tal dinámica.

Ayer, durante SmackDown, el cartel de Saturday Night’s Main Event XLIII se amplió por el añadido de dos nuevos combates, si bien uno ya había sido anunciado días atrás sin definirse a sus protagonistas.

Como supimos a inicios de semana, Drew McIntyre tendría a su retador en Royal Rumble 2026 mediante un encuentro a cuatro bandas, que ya conocemos quiénes lo conformarán: Randy Orton, Trick Williams, Damian Priest y Sami Zayn; quienes vencieron para lograr tal hueco a The Miz, Matt Cardona, Solo Sikoa e Ilja Dragunov, respectivamente.

Mientras, Cody Rhodes ajustará cuentas con Jacob Fatu, luego de que el samoano le costara el Campeonato Indiscutible WWE la semana pasada durante aquel «Three Stages of Hell» donde McIntyre se coronó. Rhodes y Fatu nunca se han medido de forma individual.

► SNME XLIII: cartel actualizado

Seguidamente, la estampa provisional que presenta Saturday Night’s Main Event XLIII, a celebrarse el 24 de enero desde el Centre Bell en Montreal (Quebec, Canadá).

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS WWE: IYO SKY y Rhea Ripley (c) vs. The Judgment Day (Liv Morgan y Roxanne Perez)

FATAL 4-WAY POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO INDISCUTIBLE WWE EN ROYAL RUMBLE 2026: Randy Orton vs. Trick Williams vs. Damian Priest vs. Sami Zayn

Cody Rhodes vs. Jacob Fatu

Four of the best have earned their spot. Who will be the first to challenge @DMcIntyreWWE for the WWE Championship? #SNME pic.twitter.com/lXMBS9z9iT — Triple H (@TripleH) January 17, 2026