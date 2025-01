WWE competirá con 2 PPVs de AEW en 2025

En una noticia bastante interesante, se ha podido reportar que vuelven las guerras entre WWE y AEW. Y es que ambas empresas lucharán por mantener la atención de los aficionados y que estos decidan ver sus futuros shows, algunos de los cuales se realizarán en la misma noche.

Y es que Peacock ha lanzado oficialmente el calendario para los futuros shows del especial WWE Saturday Night’s Main Event que se transmite en NBC Universal, y dos de los shows competirán directamente con funciones de AEW.

► WWE vs. AEW, 2 o 3 guerras en mano a mano televisivo para el 2025

Según el calendario de eventos, WWE Saturday Night’s Main Event XXIX se emitirá el sábado 24 de mayo. Y WWE Saturday Night Main Event XL se emitirá el sábado 12 de julio.

Esta fecha es la misma en la cual AEW realizará su gran PPV AEW All In: Texas 2025, el cual lleva meses promocionando y se espera que sea un gran evento.

Por su parte, el show del 24 de mayo de WWE se realiza en el fin de semana del Memorial Day, o Día de la Conmemoración de los Caídos, y este fin de semana es el tradicional en el generalmente AEW realiza su PPV Double or Nothing desde el 2019, aunque para este año no se ha dado ninguna fecha todavía, así que esta segunda guerra televisiva está pendiente de confirmarse.

Finalmente, el PPV Vengeance Day 2025 de WWE está programado para el sábado 15 de febrero de 2025, mismo día que para el PPV o especial de AEW dneominado AEW Grand Slam: Australia.