WWE, CM Punk y Arabia Saudita: El juicio de JBL

El miembro del Salón de la Fama JBL defiende la seguridad en los shows de WWE en Arabia Saudita, desacredita las críticas sobre priorizar dinero y señala que CM Punk actuó con honestidad.

Esa guerra está a más de 1.600 kilómetros. Y para llegar a Arabia Saudita, viajan en vuelos privados. No están volando sobre el espacio aéreo de Irán. Vuelan desde la dirección de Egipto, de oeste a este, no de este a oeste. Así que no están ni cerca de esa maldita zona de guerra .

“Tengo una opinión, empecemos con Arabia Saudita. Hablaban de cosas negativas, leía todos estos tuits sobre cómo están priorizando el dinero por encima de la seguridad y toda esa mier* *. Y sí, es mier**, de verdad. Decían cosas como: ‘Oh, no les importa la seguridad de los luchadores.’ ¡Pero ellos también van! No van a arriesgar sus propias vidas, también tienen familias. Me parece una locura que la gente — tuit tras tuit — estuviera diciendo: ‘Oh, están anteponiendo el dinero a la seguridad.’

Y toda esa queja de ‘¿cómo se atreven a enviar personas a una zona de guerra?’ Mira, yo he estado en zonas de guerra. Y eso no es una zona de guerra. No soy un soldado, y no quiero quitarle mérito a nadie — no me estoy adjudicando nada. Yo fui protegido por el ejército y muy bien cuidado. Pero no hay comparación posible. Ninguna. Pienso que lo que hicieron en Arabia Saudita fue exactamente lo que debían hacer .”

“ No tengo ningún problema con que vayan a Arabia Saudita . No creo que se tratara de poner el dinero por encima de la seguridad. ¿Fue por dinero? Por supuesto que sí. También es por dinero si vas a Baltimore . Es por dinero si vas a Los Ángeles. Te pagan mucho por ir, estás cumpliendo un contrato. Eso es lo que hace la gente. Así que no tengo ningún problema con que hayan ido a Arabia Saudita.

“Y en cuanto a CM Punk… Siempre hemos sido amigos. A veces dices cosas en la vida que en ese momento piensas, pero luego tu vida cambia. Si no has cambiado en varios años, no has hecho nada con tu vida. ¿Ir a buscar tuits de hace 10 años? Yo dije cosas hace 10 años que hoy no diría. No puedo pensar en un ejemplo específico, porque la gente dice: ‘Pues dame un ejemplo.’ No sé. En la vida cambias. Si no has cambiado en 10 años, no has hecho nada.

CM Punk no necesita el dinero. No necesita el dinero para ir allá. Y creo que es un tipo íntegro. Cualquiera que lo conoce sabe que lo es. Y si no quería ir, no habría ido. No puedes obligarlo. WWE no lo obligaría, te lo garantizo. Así que si fue, fue por decisión propia. Y si se disculpó, fue porque su perspectiva cambió y lo hizo sinceramente. Y yo le creo al 100%. Cualquiera que no lo haga se está creyendo lector de mentes. No puedes leer la mente de Punk. Solo estás inventando mier** porque quieres ser negativo.”