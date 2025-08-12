WWE, clave contra la baja en suscriptores de ESPN

Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, afirma que los eventos premium de WWE ayudarán a ESPN+ a cubrir meses con menos actividad y reducir la pérdida de suscriptores.

Cody Rhodes derrotó a John Cena y se convirtió en campeón indiscutido de la WWE 💪🤼‍♂️. pic.twitter.com/J301SgJH3L — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) August 4, 2025

► WWE y ESPN

Atendamos a sus recientes declaraciones en el pódcast The Press Box de The Ringer:

“Estos eventos nos ayudan a cubrir huecos en el calendario y minimizar la pérdida de suscriptores. Si llamo a Nick Khan para cubrir un hueco específico, espero que lo hará.”

Un buen ejemplo, dentro de la distancia que existe entre los productos de ambas compañías, es la relación de ESPN con UFC, de la cual también habla Pitaro:

“Estamos increíblemente orgullosos de cómo hemos elevado el deporte y lo hemos hecho más mainstream. Creo que si Dana White estuviera aquí, lo confirmaría. Nuestros fans están acostumbrados a ver UFC en ESPN y espero que eso continúe.”

Así mismo, el directivo comenta acerca del interés de ESPN en integrar contenido de terceros en la nueva app directa al consumidor:

“¿Podríamos prever un escenario donde puedas suscribirte a un servicio de terceros en el flujo de compra y luego tener ese contenido incluido en la app de ESPN? La respuesta es sí. No tenemos nada que anunciar o concretado hoy, pero es algo que nos interesa.”