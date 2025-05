WWE Clash in Paris: ¿La última vez de John Cena en Europa?

WWE realiza un nuevo anuncio oficial relativo al evento premium Clash in París mencionando a John Cena, quien, ¿hará su última aparición en Europa ese día?

► WWE Clash in Paris

Bien podría ser así ya que la compañía no tiene agendado un nuevo PLE en el viejo continente (todavía) para este 2025, último año del «Greatest of All Time».

26 de mayo de 2025 – WWE®, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que las entradas individuales para Clash in Paris y Monday Night Raw saldrán a la venta este viernes, 30 de mayo a las 10 a.m. CET en www.ticketmaster.fr.

La preventa comenzará este miércoles, 28 de mayo a las 10 a.m. CET.

Clash in Paris, el domingo 31 de agosto, y Monday Night Raw, el lunes 1 de septiembre, tendrán lugar en Paris La Défense Arena.

Este será el primer evento Premium en vivo y episodio semanal de TV que WWE presentará en la capital francesa.

El Campeón Indiscutido de WWE John Cena hará su última aparición en WWE en París como parte de su Gira de Despedida 2025.

Además, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver a Superestrellas de WWE como:

“The American Nightmare” Cody Rhodes, el Campeón Mundial de Peso Pesado Jey Uso, Rhea Ripley, CM Punk, Charlotte Flair, GUNTHER, Penta, y muchos más*.

Además, las entradas Priority Pass para Clash in Paris ya están disponibles a través de On Location, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de estar en primera fila para cada momento emocionante, incluyendo:

asientos premium,

hospitalidad antes del show con apariciones de superestrellas WWE,

fotos en ringside y mucho más.

Para obtener más información sobre los Priority Passes, visita:

https://onlocationexp.com/wwe/paris