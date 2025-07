WWE cierra el cartel de SummerSlam 2025

Anoche, la última edición de Monday Night Raw previa a SummerSlam 2025 contuvo dos anuncios que sirvieron para configurar definitivamente la estampa del evento premium que veremos este fin de semana.

En primer lugar, se reveló por fin cuál de las dos jornadas albergará el combate «TLC» por el Campeonato de Parejas WWE: The Wyatt Sicks defenderán dicho oro ante #DIY, The Street Profits, Andrade y Rey Fénix, Motor City Machine Guns y Fraxiom el domingo 3 de agosto.

Mientras, el duelo entre Sami Zayn y Karrion Kross ahora cuenta con una curiosa estipulación. Si Zayn vence, Kross deberá decir que él estaba equivocado. Si Kross vence, Zayn deberá reconocer que Kross decía la verdad.

Recuerden que este sábado 2 de agosto y este domingo 3 de agosto SUPERLUCHAS les ofrecerá debida cobertura en directo de SummerSlam 2025, cita a celebrarse desde el MetLife Stadium en East Rutherford (New Jersey, EEUU). He aquí su menú completo.

