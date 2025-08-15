WWE celebraría otro show de AAA en USA antes de que acabe 2025

Desde que WWE anunciara la adquisición de AAA el pasado abril, esta ha presentado tres grandes eventos: Worlds Collide, Triplemanía Regia y Verano de Escándalo. Mañana veremos el tercero y por ahora más importante, Triplemanía XXXIII, pues este mes, de manera formal, WWE ha asumido ya el control de «la Caravana Estelar».
Sin embargo, únicamente Worlds Collide ha tenido lugar fuera de México, y hoy, vía Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer revela la idea de WWE de cara a los próximos meses.
«Ahora mismo hay planes para otro show de AAA en los Estados Unidos de América antes de final de año».
Considerando la agresiva estrategia de contraprogramación mostrada por WWE, no es de extrañar que decida situar esta presumible cita el mismo día en que el CMLL realice algún evento de peso; por ejemplo, haciéndola coincidir con la tradicional función del Día de Muertos.
► Cartel de Triplemanía XXXIII
Les recuerdo el menú que se ha configurado para Triplemanía XXXIII, a celebrarse mañana desde la Arena Ciudad de México.
- MEGACAMPEONATO AAA: El Hijo del Vikingo (c) vs. Dominik Mysterio vs. Dragon Lee vs. El Grande Americano (Combate fatal de cuatro esquinas).
- The Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez con Roxanne Pérez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice.
- CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA: Lady Flammer (c) vs. Faby Apache vs. Natalya.
- LUCHA CALLEJERA POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA: Los Garza (Ángel y Berto) (c) vs. Psycho Clown y Pagano.
- CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA: El Mesías (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
- COPA BARDHAL: Participantes por anunciar
#Triplemania comenzará 7 pm (Hora CDMX) con la emocionante Copa Bardahl 🏆— Marisela Peña (@MPenaAAA) August 15, 2025
Sigan la transmisión EN VIVO por los canales de @YouTube de @WWE @wweespanol y @luchalibreaaa pic.twitter.com/R1ZMO29ngK
