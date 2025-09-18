WWE celebrará por primera vez un evento premium en Italia

El mercado más rentable hoy día para la lucha libre «mainstream» es Europa, aunque muchos no quieran admitirlo. De ahí el mazazo para los seguidores de este continente cuando WWE hizo oficial la celebración de WrestleMania 43 en Arabia Saudita; recordando cómo John Cena poco menos prometió que «The Showcase of the Inmortals» llegaría a Londres.

Tal vez a modo de compensación, Nick Khan ha desvelado vía SportBusiness que Italia será sede de un evento premium de WWE en 2026, sin concretar fecha ni localidad.

► El augurio de Cody Rhodes

Más que a John Cena, tendríamos que prestar atención a Cody Rhodes. Ante los micrófonos del podcast Gabby AF el pasado verano, «The American Nightmare» recordó así cierto WWE Live celebrado meses antes sobre Bolonia.

«Realmente espero que Italia tenga un evento de WWE… Hicimos un espectáculo en Italia, un evento en vivo. Si viste lo increíble que fue Escocia, y también lo impresionante que fue Francia, desearía que la gente pudiera ver cómo fue Italia. No sabía a qué nos íbamos a enfrentar. Ni siquiera sabía si estábamos en la televisión en Italia. Creo que Italia sería un lugar fantástico para un evento especial. No tomo decisiones ni tengo influencia sobre eso, pero la experiencia fue realmente genial»

Durante la conferencia de prensa posterior a Backlash: France, Triple H también hizo un comentario ahora revelador.

«En esta gira de los últimos días, Italia estaba bastante loca. Así que cuando llegue a casa, estaré atento a Italia.

Por entonces, un servidor se aventuró a conjuntar una suerte de previa.

Inglaterra, Alemania, Francia e Italia. Cuatro naciones del viejo continente pasarían a tener al menos un gran show producido por WWE. Y quien escribe se aventura a otra predicción ¿será España la siguiente?