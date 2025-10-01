WWE cede ante Israel: Cambia el nombre de Invasion a Showdown

WWE ha cedido ante el tirano. El pasado martes en NXT, la Gerente General de la marca, Ava Raine, anunció que debido a la invasión de los luchadores de TNA Wrestling la semana anterior, se iba a realizar un show especial denominado NXT Invasion el próximo martes 07 de octubre.

Pues bien, el día de ayer salió una noticia bastante interesante, pero que hasta parecía irreal: Israel se habría quejado ante WWE por el nombre de Invasion, pues muchos fans de la lucha libre en dicho país se habrían enojado.

► WWE retira nombre de NXT Invasion por quejas de Israel

Y es que, según los fans de WWE en Israel, la empresa «fue totalmente insensible» al nombrar un especial con el nombre de Invasion, y más, un 7 de octubre, pues el 7 de octubre de 2023, Hamás invadió Israel y realizó un ataque en un festival de música.

Varias cuentas en redes sociales pro-Israel y pro-Sionismo criticaron fuertemente a WWE. Varios medios de dicho país buscaron declaraciones de WWE, y aunque no la dieron, a nivel interno, decidieron ceder ante la presión mediática.

Según ha reportado Wrestle Votes, WWE ha decidido cambiar el nombre del futuro especial de NXT. Ya no se llamará NXT Invasion, sino que se llamará NXT Showdown.