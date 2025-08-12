WWE causó molestia por la «lesión» de Seth Rollins

WWE sorprendió a todo el mundo de una manera que hacía tiempo que no conseguían cuando Seth Rollins reveló que en realidad no estaba lesionado y luego cobró el maletín de Money in the Bank contra CM Punk en SummerSlam para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Completo; ya es oficial que defenderá el título en Clash in Paris.

► Molestia en WWE

Pero el plan no solo impactó sino que causó molestia en algunas personas, como nos indican desde PWInsider:

«Quiero advertirles a todos, obviamente WWE puede mentirle a quien quieran. Ciertamente mienten a mucha gente. Parece ser que durante la situación con Seth Rollins, gran parte de esto dejó un sabor muy negativo en la boca de muchas personas que trabajan detrás de escena para la empresa, así como de talentos que son luchadores en el ring.»

Por otro lado, así como algunos se enojaron, otros se alegraron por el gran momento que vivieron, como Nikki Bella:

«Y esto es lo que me encanta de nuestro negocio, y siento que muchos de nosotros que somos genios hacemos esto. Rollins nos engañó a todos. Él estaba en Evolution, tuve casi una conversación de 30 minutos con él sobre su rodilla. Y me dijo ‘Sí, es la misma, esta se siente peor pero, sabes, me dio buenos 10 años.’ No podía creer toda la historia. Me sentí muy mal por él.»