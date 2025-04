WWE canceló planes para una aparición de Joe Hendry en RAW

Durante el año pasado, Joe Hendry ha participado en varios combates en WWE NXT como parte de la alianza entre WWE y TNA, e hizo una breve aparición en el Royal Rumble de este año. Además, se rumoraba de una posible aparición sorpresa en la edición de Monday Night Raw, que se llevó a cabo en Glasgow, Escocia, en marzo pasado; sin embargo, esto no prosperó.

► Ejecutivo de WWE no estuvo de acuerdo con ver a Joe Hendry en RAW

Precisamente, la colaboración entre WWE y TNA iba a traer a la marca roja una rivalidad interesante, ya que según los rumores, se preveía que Joe Hendry tendría una rivalidad con The Miz. De hecho, Fightful Select confirmó esta situación, mencionando que el plan era que Hendry apareciera en WWE RAW hace unos meses en lo que se describió como una rivalidad de preparación, pero las cosas se estancaron cuando Ariel Shnerer, un ejecutivo de la WWE, supuestamente rechazó la propuesta creativa, debido a que no quería que Hendry perdiera en su estreno en el elenco principal de WWE. Luego, Sean Ross Sapp agregó:

«Una versión de la propuesta habría aprovechado la derrota para impulsar un programa más grande con The Miz, dándole a Hendry una plataforma para trabajar con uno de los comentaristas más consolidados de la WWE. Pero cuando la propuesta no se concretó, el equipo creativo cambió de estrategia y Ethan Page fue enviado para ocupar un puesto casi idéntico en TNA. Fuentes afirman que esta fue solo una de las razones por las que la WWE ha perdido el interés en Shnerer en los últimos meses. Según informes, el ejecutivo también irritó a la gente en NXT, donde algunos talentos pidieron que no se le permitiera entrar al vestuario, no por disputas personales, sino porque creían que debía limitarse a los talentos».

Evidentemente, los fanáticos de WWE se quedaron con las ganas de ver a Joe Hendry en su programa insignia, pero aún no se descarta una aparición en el futuro; no obstante, con los compromisos que el escocés ha adquirido al ser el Campeón Mundial TNA, no se espera que esto se dé en el corto plazo.