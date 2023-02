WWE canceló el regreso de “Demon” Finn Bálor

Edge y Finn Bálor se vieron las caras en Royal Rumble 2023, pero como parte de la lucha de 30 hombres, en donde el miembro del Salón de la Fama eliminó al ex Campeón NXT y a Damian Priest antes de que ellos provocaran su eliminación, con ayuda de Dominik Mysterio. La rivalidad continuó hasta Elimination Chamber, donde Edge y Bálor se volvieron a enfrentar, pero en una lucha de relevos mixtos que incluyó a Rhea Ripley y Beth Phoenix, con una nueva victoria de los miembros del Salón de la Fama WWE.

► “Demon” Finn Bálor no encaja con la versión de The Judgment Day

Si bien Edge y Bálor formaron parte de Royal Rumble, el plan original no era que formaran parte del combate de treinta hombres, sino que tuvieran un mano a mano dentro de Hell in a Cell. Anteriormente, Dave Meltzer había informado de que Edge no podía estar presente en la programación de Raw previo al evento premium, porque estaba filmando ese programa de Disney+ de Percy Jackson.

Sean Ross Sapp, de Fightful Select, informó que había mucho más en esa historia del por qué no se dio el combate de Hell in a Cell entre Edge y Finn Bálor en Royal Rumble.

“Según los planes internos, Edge vs. Finn Balor no solo figuraba como una lucha Hell in a Cell para WWE Royal Rumble, sino que la versión Demon de Finn Balor estaba programada para actuar. Balor ha usado la personalidad siete veces en WWE en el roster principal, apareciendo por última vez en WWE Extreme Rules en una derrota ante el Campeón Universal WWE Roman Reigns. Se convirtió en un elemento básico de Summerslam durante algunos años, pero nunca se ha estrenado en un Royal Rumble.

Algunos con los que hablamos sintieron que la personalidad del Demonio no encajaba durante la versión actual de The Judgment Day y estaban en contra en esta situación. Mientras que otros sintieron que ese encuentro habría necesitado el zumbido adicional de regresar.”