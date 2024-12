WWE cancela oficialmente NXT Level Up

Luego de meses de especulación, ahora se confirma. WWE ha decidido cancelar y dejar en el olvido el programa televisivo que emitiía semanalmente a través de Peacock, y que empezó con mucho ímpetu, pero que rápidamente fue quedando relegado, algo así como lo que ocurre con AEW Rampage y AEW Collision.

La noticia la dio a conocer Corey Brennan de Fightful Select. Según Brennan, esta noche se llevarán a cabo las últimas grabaciones de este show, que tendrá su último episodio el 31 de diciembre de 2024 desde el WWE Performance Center.

► NXT Level Up no se emitirá en WWE en 2025

NXT Level Up se acabará y dará paso a WWE LFG, un reality show bastante similar a WWE Tough Enough, que, sin embargo, sigue siendo un proyecto por el cual WWE no ha apostado tampoco a lo grande y no le ha dado mucha promoción.