WWE cambiaría la fecha del Hall of Fame 2025

En una noticia bastante interesante, se ha podido saber que WWE estaría trabajando arduamente en cambiar tanto la fecha como la sede de la ceremonia del Salón de la Fama WWE, cuya generación este año será estelarizada por Triple H, en su segunda inducción, esta vez no como parte de D-Generation X, sino por su gran carrera a nivel individual.

Y es que, según ha reportado Wrestle Votes, al parecer, la idea es darle más realce e importancia a este evento. De hecho, ya señalamos antes aquí en SÚPER LUCHAS, se hablaba que WWE estaba trabajando en una nueva modalidad para la ceremonia.

Lo anterior, dado que algunos fans y luchadores no solo la han considerado muy larga, sino que se han ido en medio de la ceremonia y eso no gusta en WWE, pues muchas personas, aparentemente, Hunter, una de ellas, consideran que se le debe dar más respeto a los inducidos a este Salón de la Fama. Esto es lo que reporta Wrestle Votes, una cuenta que, en ocasiones, ha acertado y, en ocasiones, ha fallado, así que hay que tomarse la información con pinzas, por interesantes que sea:

After speaking with sources, we’ve heard varying speculation about when and where the 2025 WWE Hall of Fame ceremony will take place. Some within the company strongly dislike the recent format of the ceremony following SmackDown. We’re told WWE is considering a change, with no…

