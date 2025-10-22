WWE cambia el día de Money in the Bank 2026

WWE iba a celebrar la edición de 2026 del evento premium Money in the Bank el 29 de agosto en Smoothie King Center en New Orleans, Louisiana (Estados Unidos). Sin embargo, la fecha ha sido cambiada de manera oficial.

► Fecha de Money in the Bank 2026

No así la ubicación, pero, como vemos a continuación, ahora el show está programado para el 9 de septiembre, una semana después, y en domingo en vez de sábado. No ha trascendido todavía el motivo de esta modificación.

«Money in the Bank tendrá lugar el domingo 6 de septiembre de 2026 en el Smoothie King Center de Nueva Orleans. 💼🪜

Regístrate para ser el primero en enterarte de las oportunidades de preventa para #MITB».

Veremos qué más novedades vamos teniendo próximamente sobre Money in the Bank 2026. ¿Te acuerdas de qué pasó en la edición de 2025?