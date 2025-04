WWE buscó a The Hurricane para regresar, ¿qué pasó?

Aunque Shane Helms no lucha desde el 2021, recientemente, reveló que WWE lo buscó para que pudiera volver a ring, con su recordado personaje de The Hurricane. Recordemos que Helms trabaja actualmente como productor o agente de luchas tras bambalinas en WWE.

Así lo reveló Gregory Helms en una reciente entrevista con el video podcast Gabby AF, en donde dio detalles de cómo WWE intentó contactarlo recientemente para que volviera al ring por medio del réferi y oficial de WWE, John Cone.

► Así fue como respondió The Hurricane cuando WWE lo contactó para su regreso

«Sí, puede ser. Estoy empezando a volver a estar en forma para usar spandex. Durante un tiempo, ni siquiera era una opción. De hecho, querían que hiciera algo—tú conoces a John Cone, seguro sabes quién es—y él me llamó para una aparición donde iba a estar vestido como The Hurricane, de pies a cabeza. Y le dije, ‘John, tú me ves en televisión cada semana. Sabes que no quepo en ese maldito traje.’

«Fue muy gracioso. Le dije, ‘Dame seis meses para volver a estar en forma para el spandex y luego me llamas de nuevo.’ Porque el spandex no miente. Esa tela dice la verdad. Me tenía ahí afuera viéndome como una lata de galletas explotada».