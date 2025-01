La lucha libre llevaba bastante tiempo teniendo una deuda con Europa. Y actualmente, por fin se está reconociendo la aportación tanto de talentos como de promotoras a una industria donde ya no sólo se mira hacia México, Japón y EEUU. Tuvimos que pasar una pandemia, parece…

Tal vez a través de WWE es como mejor queda patente tal estatus. En 2024, el gigante estadounidense confío más que nunca en Europa para presentar grandes shows, caso de Backlash: France y Bash In Berlin. Y en 2025 promete mantener esa confianza, programando, por ejemplo, la celebración de un episodio de SmackDown en Barcelona el próximo 14 de marzo, mes que la compañía dedicará casi por completo al viejo continente, con, por el momento, una docena de fechas allí.

► La oportunidad de una vida

Y a estos shows ahora se le suma tremenda noticia para los talentos europeos. Según revela Corey Brennan vía Fightful, WWE llevará a cabo un importante «tryout» en Londres el mes de marzo, coincidiendo con la mencionada gira de la empresa por aquellos lares, motivo asimismo, de que los primeros fichajes del programa WWE ID se hayan limitado al territorio estadounidense.

Se espera que competidores habituales de wXw, OTT y PROGRESS participen. Brennan escribe lo siguiente al respecto.

«Varios nombres de la escena independiente de UK han llamado la atención de WWE, con Rhio, Tate Mayfairs, Damien Corvin y más siendo invitados a eventos el pasado año. Varios talentos importantes de UK no tenían constancia del ‘tryout’ cuando les preguntamos».

No faltan ya las voces quejosas y suspicaces de que esto suponga el principio de NXT Europe, y sin duda, si el previsto «tryout» deja varias contrataciones notorias, la escena europea desgraciadamente se verá resentida. Pero por otra parte, y como he comentado anteriormente, ser más papista que el Papa no evitará un gesto lógico: que numerosos talentos busquen su bienestar.