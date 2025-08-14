WWE busca sacar a AEW del negocio y la televisión

Aunque Nick Khan, Presidente de WWE, ha dicho en varias oportunidades que WWE no ve a AEW como una competencia, dado que no es la gran cosa, ni la gran empresa, sus acciones dicen todo lo contrario.

Y es que, no solo se ha dedicado a contraprogramar, es decir, a realizar eventos el mismo día en el que AEW realiza sus eventos. Y ahora, se ha podido saber que WWE busca sacar de la televisión de Estados Unidos a AEW.

► WWE busca eliminar a AEW del negocio de la lucha libre profesional y la televisión

Y es que, en la más reciente edición del Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer reveló que WWE va a seguir contraprogramando de manera dura y activa los eventos de AEW, dado que el plan de WWE es establecer a su gran aliada, TNA Wrestling, como la segunda empresa más grande en la industria de la lucha libre profesional. Estas fueron sus interesantes palabras:

«WWE teme que AEW reciba un gran aumento en su actual acuerdo televisivo en Estados Unidos con Warner Bros. Discovery cuando el contrato se renueve potencialmente en 2027 o 2028, lo que haría que AEW sea ‘increíblemente rentable’.

«Esa es ciertamente la historia que circula, que querían pasar del 13 de diciembre al 27 de diciembre el evento de retiro de John Cena. Dadas todas las acciones y todo lo que se ha hecho, por supuesto que quieren hacerlo. No es lo único, hay mucho más que probablemente saldrá a la luz en los próximos meses en cuanto a diferentes asuntos. WWE realmente quiere que TNA se convierta en la otra promoción porque pueden controlar TNA.

«Esto es un asedio total. Solo quieren sacar a este tipo, Tony Khan, del juego y saben que si las cifras se mantienen buenas, obtendrá una renovación por un número mucho más alto, tal como ellos lo hicieron. Él ya es muy rentable, esa cifra lo hará increíblemente rentable, y nunca podrán librarse de él ni nada parecido. Así que sienten que necesitan asegurarse de que este sea el último contrato.»

«All Elite Wrestling renovó su acuerdo de derechos mediáticos en Estados Unidos con Warner Bros. Discovery en 2024, entrando en vigor a principios de 2025. El contrato televisivo actual tiene un valor de 555 millones de dólares hasta finales de 2027, y existe una opción para un cuarto año que proporcionaría a AEW un aumento monetario sustancial. El acuerdo actual significa que AEW será una organización rentable a partir de 2025″.