¿Alguna vez has soñado con trabajar en la WWE? La compañía de lucha libre más grande del mundo ofrece un nuevo puesto de trabajo. Pincha aquí para acceder a la oferta.

Embed from Getty Images

► WWE busca ‘Director de Estrategia y Operaciones Musicales’

Director de Estrategia y Operaciones Musicales

Rol de Operaciones:

Gestión de Proyectos – Asiste al Jefe de Música en la gestión de proyectos tanto a corto como a largo plazo, tanto para proyectos internos de WWE como para asociaciones externas, liderando esfuerzos de comunicación y entregando materiales entre equipos de WWE, UFC y socios musicales; lidera y/o asesora en cuestiones complejas a través de diversas áreas de negocio según corresponda.

Comunicación Corporativa – Se centra en los detalles operativos diarios para asegurar un flujo adecuado de información y la gestión de las partes interesadas internas/externas; facilita la comunicación entre el Jefe de Música, otros ejecutivos y el resto de la organización.

Revisión/Desarrollo de Estrategias – Gestiona los objetivos estratégicos a corto y largo plazo del departamento; revisa las comunicaciones internas y externas para identificar oportunidades de interacción de Música; asiste al Jefe de Música con proyectos actuales en esta área y apoya iniciativas de crecimiento orgánico e inorgánico a largo plazo.

Coordinación de Comunicación del Departamento – Responsable de actualizar y mantener la comunicación interna del departamento sobre prioridades musicales, incluyendo fechas y tareas clave relacionadas con Música en: programación de WWE y UFC (eventos en vivo/PLEs, PPVs, etc.); licencias (fechas de inicio/finalización); acuerdos de biblioteca musical (vencimientos y fechas de facturación); marketing a largo plazo (apariciones de músicos en programación de WWE, aniversarios de Superestrellas de WWE y las iniciativas de marketing de la compañía relacionadas, etc.), entre otros.

Informes y Evaluaciones – Trabaja con miembros del departamento para analizar y generar informes, o para aportar información sobre informes existentes, incluyendo, entre otros: uso de música trimestral/anual; impacto de asociaciones de marketing; análisis financiero de licencias musicales, etc.

Gestión de Base de Datos y Activos – Colabora en la organización de bases de datos y el archivo digital, específicamente en relación con las tareas mencionadas.

Coordinación de Eventos en Vivo – Ayuda en la coordinación de viajes/hospitalidad/acuerdos legales para talentos en proyectos musicales de WWE, incluyendo presentaciones en vivo y apariciones de artistas y personalidades musicales; asiste el día del evento como enlace entre WWE Music y el intérprete; apoya en la investigación y acercamiento para presentaciones en vivo.

Habilidades/Experiencia Ideales:

3 a 5 años en las industrias de música, medios o entretenimiento Amplio entendimiento y experiencia en la industria de Medios y Entretenimiento; alto grado de curiosidad intelectual Mentalidad proactiva que considere el panorama completo e interacciones entre tareas Pensamiento estructurado y enfoque sólido en conceptos