WWE borró un tuit y modificó un artículo sobre The Undertaker en Arabia Saudita: ¿por qué motivo?

Vince McMahon es un hombre pragmático, y dentro de su imperio luchístico, nada escapa a su gran ojo, cual Sauron de The Lord of the Rings. Pero hay algunos avatares inevitables, como que espontáneos graben con su teléfono móvil a The Undertaker en el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, cuando se suponía que la presencia de tamaña leyenda en Super ShowDown 2020 iba a ser una sorpresa. De resultas, parece que WWE decidió no seguir negando la mayor, y en la tarde de ayer supimos oficialmente que «The Phenom» participaría de alguna manera en el evento saudita de hoy.

► Posible cambio de planes para The Undertaker

Sin embargo, un par de horas después, el tuit que lanzaba la pregunta de «¡¿Qué está haciendo The Undertaker en Arabia Saudita a las puertas de Super ShowDown 2020?¡» junto a una instantánea del veterano vestido con ropa de calle, fue eliminado.

Y cabe preguntarse el motivo. Por una parte, puede que, haciendo caso a las reacciones negativas de los seguidores, alguien ordenara dar marcha atrás a la publicación.

¡¡NO HAGAN DESTRIPES!! DIOS MÍO.

Realmente, una «estrategia» absurda, pues junto al rastro que todo tuit deja y la poca seriedad que destila tal proceder, el artículo al respecto en WWE.com continúa publicado… aunque después de una curiosa modificación. Concretamente, una parte donde se mencionaba a Goldberg y Bray Wyatt y se sugería a uno de estos dos gladiadores como siguiente rival de Taker. Les recuerdo dicho extracto original.

Goldberg, por supuesto, está programado para enfrentar a ‘The Fiend’ Bray Wyatt por el Campeonato Universal mañana. Dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, podríamos pasar directamente de una rivalidad a otra. También podría ser que ‘The Deadman’ no compita y simplemente sea parte de las festividades. Mañana conoceremos las respuestas. Hasta entonces, esperaremos.

Y ahora cómo luce el nuevo.

Su rumoreada presencia obviamente hace que surjan más preguntas que respuestas. Las implicaciones luchísticas de Undertaker son cada vez más contadas, y no ha sido anunciado para un combate del show de mañana [por hoy]. Dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos, podríamos pasar directamente de una rivalidad a otra. También podría ser que ‘The Deadman’ no compita y simplemente sea parte de las festividades. Mañana conoceremos las respuestas. Hasta entonces, esperaremos.

Ignoro si esto se adscribe a un cambio de planes respecto a su implicación en Super ShowDown 2020 o incluso de cara a WrestleMania 36. Para salir de dudas, no se pierdan la cobertura que realizaremos del PPV, que rompe con el horario habitual de los eventos de WWE.