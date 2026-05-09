WWE Backlash 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

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Dónde ver WWE Backlash 2026 | Roman Reigns vs. Jacob Fatu

WWE  presenta este sábado 9 de mayo el evento Backlash, a realizarse en la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida.

► Cartelera WWE Backlash 2026

► ¿Dónde ver Backlash en vivo?

Cobertura y resultados WWE Backlash 2026 | Roman Reigns vs. Jacob Fatu
WWE Backlash 2026.

Fecha: Sábado 9 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Benchmark International Arena, Tampa, Florida.

Región / Ciudad Hora local Plataforma
México — CDMX, Guadalajara, Monterrey 16:00 Netflix
Centroamérica 16:00 Netflix
Panamá 17:00 Netflix
Colombia, Perú, Ecuador 17:00 Netflix
Venezuela, Bolivia, Paraguay 18:00 Netflix
Chile 18:00 Netflix
Argentina, Uruguay, Brasil 19:00 Netflix
Puerto Rico, República Dominicana 18:00 Netflix
Canadá — Toronto / Montreal 18:00 Netflix
Estados Unidos — Nueva York (ET) 18:00 ESPN App / ESPN Unlimited / ESPN2 (primera hora)
Estados Unidos — Chicago (CT) 17:00 ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Denver (MT) 16:00 ESPN App / ESPN Unlimited
Estados Unidos — Los Ángeles (PT) 15:00 ESPN App / ESPN Unlimited
Reino Unido — Londres 23:00 Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 00:00 (10 may.) Netflix
Islas Canarias 23:00 Netflix
India (Nueva Delhi) 03:30 (10 may.) Netflix
Japón (Tokio) 07:00 (10 may.) Netflix
Australia — Sídney 09:00 (10 may.) Netflix
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (10 may.) Netflix

En Estados Unidos, WWE Backlash 2026 se transmite mediante ESPN App / ESPN Unlimited.
La primera hora del evento también se emite en ESPN2.

Lucha
Predicción
Prob.
Análisis
Campeonato Mundial de Peso CompletoRoman Reigns (c) vs. Jacob Fatu
ROMAN REIGNS
75%
Reigns lleva menos de un mes como campeón y WWE raramente corta un reinado tan pronto. Pero Fatu es un retador creíb y el Tongan Death Grip ya lo derribó una vez en Raw.
Seth Rollins vs. Bron Breakker (c/ Paul Heyman)
SETH ROLLINS
60%
Rollins lleva meses esperando esta revancha desde que The Vision lo expulsó. Breakker tiene a Heyman, tiene el físico y tiene la mala leche. Pero la narrativa del tour de venganza de Rollins necesita al menos una victoria para tener sentido. Rollins gana, aunque no limpio.
Campeonato de los Estados UnidosTrick Williams (c) vs. Sami Zayn
TRICK WILLIAMS
70%
Williams ganó el título en WrestleMania y Zayn se lo ganó con las patadas al Gingerbread Man y al DJ Yachty. La historia es divertida, la revancha estaba cantada. Trick retiene porque su reinado acaba de empezar, pero Zayn puede tener una tercera lucha.
IYO SKY vs. Asuka
IYO SKY
55%
Asuka traicionó a Sky en septiembre y llevan meses acumulando tensión. La predecible como cierre de historia es Sky. Pero Asuka tiene el tipo de actuaciones en PPV que hacen dudar de cualquier predicción. La más difícil de la noche.
Danhausen y ????? vs. The Miz y Kit Wilson
DANHAUSEN Y ?????
98%
La incógnita del compañero misterioso es el momento más esperado del show. La especulación apunta a CM Punk, amigo real de Danhausen, lo que convertiría el pop más grande de la noche en el inicio de la historia de Punk en SmackDown. Danhausen gana, el nombre del compañero lo decide todo.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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