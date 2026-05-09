WWE Backlash 2026: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE presenta este sábado 9 de mayo el evento Backlash, a realizarse en la Benchmark International Arena, en Tampa, Florida.
► Cartelera WWE Backlash 2026
- CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: Roman Reigns (c) vs. Jacob Fatu.
- Seth Rollins vs. Bron Breakker (con Paul Heyman).
- CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS: Trick Williams (c) vs. Sami Zayn.
- Iyo Sky vs. Asuka.
- Danhausen y ????? vs. The Miz y Kit Wilson.
- Aparición de John Cena.
► ¿Dónde ver Backlash en vivo?
Fecha: Sábado 9 de abril de 2026.
Horario de referencia: 16:00 horas — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Benchmark International Arena, Tampa, Florida.
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma
|México — CDMX, Guadalajara, Monterrey
|16:00
|Netflix
|Centroamérica
|16:00
|Netflix
|Panamá
|17:00
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|17:00
|Netflix
|Venezuela, Bolivia, Paraguay
|18:00
|Netflix
|Chile
|18:00
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Brasil
|19:00
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|18:00
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|18:00
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|18:00
|ESPN App / ESPN Unlimited / ESPN2 (primera hora)
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|17:00
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Denver (MT)
|16:00
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|15:00
|ESPN App / ESPN Unlimited
|Reino Unido — Londres
|23:00
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|00:00 (10 may.)
|Netflix
|Islas Canarias
|23:00
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|03:30 (10 may.)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|07:00 (10 may.)
|Netflix
|Australia — Sídney
|09:00 (10 may.)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (10 may.)
|Netflix
En Estados Unidos, WWE Backlash 2026 se transmite mediante ESPN App / ESPN Unlimited.
La primera hora del evento también se emite en ESPN2.