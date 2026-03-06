WWE aumentaría número de luchas femeniles en WrestleMania 42

Tras los eventos de Elimination Chamber 2026, el panorama de WrestleMania 42 está tomando forma, y con los ganadores de las luchas dentro de la cámara, tenemos ya cuatro encuentros pactados para el evento:

CAMPEONATO MUNDIAL DE PESO COMPLETO: CM Punk (c) vs. Roman Reigns

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

CAMPEONATO FEMENIL WWE: Jade Cargill (c) vs. Rhea Ripley

CAMPEONATO WWE: Drew McIntyre o Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

► WrestleMania 42 tendría un récord de combates femeniles

Aunque uno de los combates para WrestleMania 42 podría cambiar, dependiendo del resultado del combate entre Drew McIntyre y Cody Rhodes en SmackDown, WWE todavía tiene que armar el resto de combates, e inclusive se dice que la compañía podría estar preparándose para darle a su división femenina uno de los escenarios más grandes de su historia en WrestleMania.

Según Fightful Select, las conversaciones dentro del equipo creativo de WWE incluyen la posibilidad de reservar más combates de mujeres en el cartel de WrestleMania, logrando un récord en ese rubro. El informe sugiere que ya hay varios combates planeados, con la posibilidad de un combate adicional dependiendo de cómo se desarrollen las historias en las siguientes semanas, y se habla de que se pactarían hasta seis combates (incluyendo los dos ya confirmados), rompiendo el récord que tuvieron en WrestleMania 36, donde hubo cinco luchas de mujeres.

“Actualmente, dentro del equipo creativo de WWE existe la idea de incluir hasta seis combates femeninos en el cartel de WrestleMania, y cinco de ellos se consideran planes firmes por el momento”.

“Eso, por supuesto, sería un nuevo récord para un solo WrestleMania, superando el de WrestleMania 36, ​​que contó con cinco combates femeninos si se incluye el combate inicial entre Liv Morgan y Natalya”.

“Las mujeres han sido los caballos de batalla de la WWE durante los últimos años. Han incorporado a muchos agentes libres, mujeres al roster y también se ha dado prioridad a los equipos de parejas, por lo que ahora hay mucho más espacio para que las mujeres tengan una plataforma más amplia en la WWE”.

“Se ha puesto mucho énfasis en las historias y la programación femenil. Gran parte de la programación semanal de RAW y SmackDown se ha centrado en combates femeninos”.

El formato de dos noches de WrestleMania también ha generado más espacio en el cartel en comparación a los años anteriores, lo que facilita que la WWE presente más combates dentro de la división femenil. No obstante, el enorme talento que hoy en día existe allí ha permitido que poco a poco puedan hacerse un espacio importante, en un escenario donde incluso ya han logrado ser parte del evento estelar.