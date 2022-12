WWE ascenderá a Toxic Attraction aún sin Mandy Rose

«Estoy en un punto de mi etapa ahora, en donde… ¿A quién más puedo vencer en NXT? No me importa seguir siendo la Campeona NXT durante mucho más tiempo, pero creo que ya es hora. Quiero que Gigi Dolin y Jacy Jayne puedan experimentar el elenco estelar. (…) Y ya lo he demostrado, pero quiero exhibirme con mis chicas, Toxic Attraction. Eso va a ser realmente genial. Hemos demostrado mucho durante el último año, dominamos NXT y ya es hora de ir al elenco estelar”. Mandy Rose pronunció estas palabras poco antes de ser despedida de la WWE.

► El plan para Toxic Attraction sigue en pie

Sin ella, el futuro de Toxic Attraction parecía estar en el aire. Aunque Gigi Dolin y Jacy Jayne avisaron en el NXT de esta semana de que van a seguir adelante: «Nos reconstruiremos, nos reestableceremos y volveremos a ver gloria. Y eso empieza por tumbar a la mujer que tumbó nuestro imperio». Pero eso realmente no aclaraba mucho más allá de que continuarán juntas y que buscarán venganza contra Roxanne Pérez, la Campeona NXT. No obstante, ahora tenemos novedades, buenas noticias, puede decirse, sobre el futuro de ambas luchadoras sin su hasta ahora líder.

Dave Meltzer informa en el Wrestling Observer Radio que la WWE sigue con el plan: «El plan es llevar a Toxic Attraction al roster principal sin Mandy Rose de todos modos». Todavía no está claro cuando podrían recibir la llamada y qué intenciones existen con ellas en Raw y SmackDown pero esto es una muestra de que la compañía confía en Gigi Dolin y Jacy Jayne. Y no tendrían por qué no pues siendo Mandy Rose la más llamativa del trío ellas siempre han hecho muy bien trabajo. Así que veremos qué más información tenemos próximamente sobre sus futuros.

¿Le veis un gran futuro a Gigi Dolin y Jacy Jayne sin Mandy Rose?