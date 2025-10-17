La WWE incorpora a Cyrus Kowsari como nuevo Director Senior de Estrategia Creativa para liderar la integración de la inteligencia artificial en el desarrollo de historias, videos y gráficos.

► WWE apuesta por la inteligencia artificial

Según nuestro compañero del Wrestling Observer Dave Meltzer, Kowsari fue contratado el mes pasado y presentado al equipo creativo por Triple H, actual Director de Contenido.

«Durante su presentación, Levesque explicó que Kowsari liderará la transición de la WWE hacia la narrativa basada en inteligencia artificial e integrará la IA en los servicios creativos, como video y gráficos. Afirmó que este cambio es inevitable en el ámbito creativo de la lucha libre profesional. Kowsari señaló que supervisará tanto la narración impulsada por IA como su papel como enlace con la Casa Blanca, ya que Levesque está asumiendo más responsabilidades relacionadas con la política.

La WWE mantiene un contrato con Writer AI, una plataforma que ya ha sido entrenada con contenido de la compañía. Hasta el momento, el software ha generado lo que una fuente interna describió como “historias absurdamente malas”, incluyendo una propuesta en la que Bobby Lashley —a quien la IA aparentemente cree que aún pertenece a la empresa— regresaría como un luchador obsesionado con la cultura y la historia japonesa».

