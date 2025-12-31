WWE anunció los premios de lo mejor del año en NXT

La reciente edición de WWE NXT, que fue la última del año, concluyó con un gran combate entre Ricky Saints y Je’Von Evans, con victoria del primero. Sin embargo, el episodio (que fue grabado con antelación) también tuvo como hecho destacado el anuncio de los Premios de Fin de Año para la marca.

► Je’Von Evans y Sol Ruca, los luchadores del año en NXT

Precisamente, NXT dio anuncio a los premios, destacando en primer lugar a Je’Von Evans, quien recibió la distinción de la Superestrella Masculina del Año. El joven de 21 años aún no ha conseguido el oro durante su trayectoria en la compañía, pero estuvo cerca de conseguirlo varias veces a lo largo de este año antes de ganar el Iron Survivor Challenge en Deadline. Ha estado apareciendo en Raw y SmackDown durante las últimas semanas, y también ha hecho equipo con Leon Slater, luchador de TNA.

Por otra parte, Zaria y Sol Ruca, conocidas como ZaRuca, se llevaron el premio a la Pareja del Año, destacándose como el mejor equipo de la marca, sin distinción de género.

Sol Ruca no se iría con un solo premio, ya que la ex Campeona Norteamericana y ex Campeona WWE Speed también fue nombrada como la luchadora del año en NXT.

La triple amenaza entre Oba Femi, Je’Von Evans y Trick Williams por el Campeonato NXT en Stand & Deliver fue anunciada como la Lucha del Año. Femi ganó esa lucha para continuar su dominio en la división, perdiendo el título meses después ante Ricky Saints. Stand & Deliver también fue anunciado como el Evento del Año.

Finalmente, el Momento del Año, que se anunció después del programa a través de redes sociales, recayó en la victoria de Tatum Paxley en Halloween Havoc, cuando se convirtió en la nueva Campeona NXT.