Aunque faltan todavía algunos meses para WrestleMania 41, la realidad es que a WWE le gusta planearlo todo. Y por ese motivo, ya tendría preparado todo para anunciar la próxima sede de WrestleMania.

Y es que según reportó Wrestle Votes a través de su cuenta de X, antes Twitter, WWE estaría planeando una conferencia de prensa relacionada con WrestleMania 42. Este fue su reporte, recordando siempre que hay que tomar con pinzas sus reportes, pues a veces falla y en ocasiones, acierta:

«Al igual que el año pasado, fuentes nos han confirmado que WWE llevará a cabo un evento de prensa de WrestleMania durante el fin de semana del Super Bowl, el sábado 8 de febrero, en Nueva Orleans, la ciudad anfitriona del Super Bowl 59″.

Así las cosas, WWE aprovecharía el boom mediático del fin de semana del Super Bowl para darle más empuje a su anuncio del lugar de la sede de la próxima WrestleMania. El evento está programado para el sábado 08 de febrero desde New Orleans, Louisiana.

El año pasado, WWE también anunció una conferencia de prensa en Las Vegas relacionada con WrestleMania, antes de anunciar a la ciudad como la sede de la WrestleMania 41 de este año.

No olvidemos que la ciudad de New Orleans ya ha albergado dos WrestleMania en el pasado. La por siempre recordada WrestleMania 30, en donde The Undertaker perdió su racha de 21 victorias invicto en WrestleMania ante Brock Lesnar y Daniel Bryan, el hoy Bryan Danielson, tuvo que ganar dos luchas para convertirse en Campeón Mundial de Peso Completo WWE.

Mientras que en WrestleMania 34, Brock Lesnar le quitó el Campeonato Universal WWE a Roman Reigns después de un F5 y Ronda Rousey y Kurt Angle vencieron a Stephanie McMahon y Triple H con una palanca al brazo de Ronda para Stephanie.

