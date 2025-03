WWE llegará a Tampa durante el fin de semana del Día de los Caídos con cuatro noches consecutivas de eventos. A continuación, leemos el comunicado de prensa completo.

► El Día de los Caídos en WWE

WWE anuncia un evento especial en Tampa durante el fin de semana del Día de los Caídos

7 de marzo de 2025 – WWE, en asociación con la Comisión Deportiva de Tampa Bay y Vinik Sports Group, anunció hoy un evento especial durante el fin de semana del Día de los Caídos en el Yuengling Center en Tampa, Florida, con cuatro eventos consecutivos a partir del sábado 24 de mayo.

WWE presentará Saturday Night’s Main Event (sábado 24 de mayo), Battleground (domingo 25 de mayo), Monday Night Raw (lunes 26 de mayo) y NXT (martes 27 de mayo) en el icónico Yuengling Center, que anteriormente fue sede del Royal Rumble en 1995 y del WWE Thunderdome. Esto brindará a los fanáticos la oportunidad de disfrutar de una experiencia de acción ininterrumpida de WWE durante todo el fin de semana festivo.

Además, el evento contará con la aparición de John Cena en el programa Saturday Night’s Main Event de NBC en horario estelar, marcando su regreso a Tampa desde su última presentación en el Friday Night SmackDown en el Amalie Arena en diciembre de 2022.

Los paquetes de boletos combinados de tres y cuatro días estarán disponibles exclusivamente durante la venta inicial a partir del viernes 14 de marzo a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT a través de Ticketmaster.com. También habrá una preventa exclusiva desde el miércoles 12 de marzo a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT hasta el jueves 13 de marzo a las 11:59 p. m. ET / 8:59 p. m. PT en Ticketmaster.com.

Se anunciará más información sobre la venta de boletos individuales en una fecha posterior.

Los Saturday Night’s Main Event Priority Passes ya están disponibles a través de On Location, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de estar en primera fila para cada momento emocionante, con asientos premium, hospitalidad antes del evento con la presencia de una superestrella de WWE, apariciones en ringside, sesiones de fotos y más. Para comprar, visite On Location.

Tampa tiene una larga historia con WWE, habiendo sido sede del Royal Rumble en Tropicana Field en 2024, WrestleMania 37 en el Raymond James Stadium en 2021, Royal Rumble en el Yuengling Center en 1995 y muchos otros eventos en vivo.

Saturday Night’s Main Event se transmitirá en vivo el sábado 24 de mayo a las 8 p. m. ET en NBC y en simultáneo por Peacock.