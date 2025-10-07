WWE anuncia los primeros combates para Raw del 13 de octubre de 2025

Anoche, WWE realizó una nueva edición más de Raw, que tuvo cosas bastante interesantes. Además de esto, nos dejaron anunciados algunos combates y algunos segmentos para la edición de Raw del próximo lunes, 13 de octubre de 2025, que tendrá un horario de inicio bastante extraño.

Y es que WWE estará en Australia desde este jueves. El viernes realizará SmackDown, también en un horario especial, y el sábado se llevará a cabo el evento premium Crown Jewel 2025 Perth, y el lunes habrá una edición de Raw que empezará a las 6:00 AM Hora Central, es decir, a las 6:00 AM Hora de México y 7:00 AM Hora de Colombia.

► Así será la cartelera del WWE Raw del 13 de octubre de 2025

WWE anunció que RoxannePérez y Raquel Rodríguez, The Judgment Day, estarán haciendo equipo con Lyra Valkyria y Bayley.

Además, el mexicano Penta buscará quitarle el Campeonato Intercontinental WWE a Dominik Mysterio, recordando que el «Dirty» Dom es también el actual Megacampeón AAA.

