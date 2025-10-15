WWE anuncia los primeros combates para NXT Halloween Havoc 2025

En la más reciente edición de WWE NXT, no solo se anunciaron muy buenas e interesantes luchas para el NXT de la próxima semana, el martes 21 de octubre de 2025, sino que también se anunciaron grandes combates para el próximo evento especial de la marca, denominado NXT Halloween Havoc 2025, el especial de Halloween.

► Así será la cartelera del WWE NXT Halloween Havoc 2025 del 25 de octubre de 2025

Para NXT Halloween Havoc 2025, tendremos cuatro luchas titulares. Se realizará el sábado 25 de octubre desde la Findlay Toyota Center en Prescott Valley, Arizona. La primera es una lucha por el Campeonato Femenil NXT entre la campeona Jacy Jayne y Tatum Paxley. En el evento estelar del pasado NXT, Tatum Paxley logró obtener la victoria en una batalla campal y se convirtió en la nueva retadora al Campeonato Femenil NXT, Jacy Jayme. Paxley eliminó a Jordynne Grace y su amiga, Izzi Dame, para llevarse la oportunidad de retar a Jayne.

Además, el flamante Campeón NXT quiso darle la oportunidad a Trick Williams de tener una revancha y así será. La próxima semana firmarán el contrato de su lucha para Halloween Havoc. Saints fue atacado por Williams en el más reciente NXT, así que llegará el campeón bastante enojado.

Sumado a esto, luego de semanas de rivalidad, El Hijo de Dr. Wagner Jr., actual Campeón Latinoamericano AAA, luchará ante Ethan Page, actual Campeón Norteamericano NXT. La lucha será denominada como un Day of the Death Match, es decir, una Lucha de Día de Muertos, en donde todo valdrá y solo el título de Ethan estará en juego.

Y, finalmente, para WWE NXT Halloween Havoc 2025, Leon Slater y Je’Von Evans volverán a hacer equipo para buscar el Campeonato de Parejas NXT y lucharán ante los legendarios The Hardy Boyz, Jeff Hardy y Matt Hardy, quienes fueron atacados por DarkState en el más reciente NXT.