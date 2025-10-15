WWE anuncia los primeros combates para NXT del 21 de octubre de 2025

En la más reciente edición de NXT, WWE anunció algunas luchas y segmentos para la edición de la semana que viene, es decir, el show del martes 21 de octubre de 2025. Y, sin duda, lo que se adelantó ya está llamando la atención de los aficionados.

Para la próxima semana, dará inicio el Torneo por el Campeonato WWE Speed varonil. La Gerente General de NXT, Ava, anunció un torneo para definir al próximo gran retador del actual monarca, El Grande Americano, quien apareció allí como luchador que forma parte oficialmente del elenco de AAA.

► Así será la cartelera del WWE Raw del 20 de octubre de 2025

Axiom de SmackDown luchará ante Sean Legacy de EVOLVE en la primera ronda. Y Jasper Troy de NXT se enfrentará a Zachary Wentz de TNA. Los ganadores irán a la semifinal y ya el que gane luchará ante El Grande Americano en la gran final.

Por otra parte, Leon Slater defenderá el Campeonato X-Division de TNA ante «Stacks» Channing Lorenzo. Además, el Campeón NXT, Ricky Saints, firmará el contrato junto con Trick Williams para su revancha en el especial WWE NXXT Halloween Havoc 2025.

Y, finalmente, Bronco Nima y Lucien Price de Out The Mud (OTM), equipo que retornó a NXT esta semana, tendrán su primera lucha. Hank Walker y Tank Ledger serán sus primeros rivales, los que les darán el regreso como equipo.