WWE anuncia los primeros combates para NXT del 14 de octubre de 2025

WWE realizó la noche de ayer una edición más de NXT, y como ya es costumbre, decidió adelantar cuáles serán algunas de las luchas y segmentos que veremos en el NXT de la próxima semana, es decir, el martes 14 de octubre de 2025.

► Así será la cartelera del WWE NXT del 14 de octubre de 2025

El reconocido y recordado Matt Cardona, se escondió en la oficina de Ava, pero Josh Briggs apareció y logró que la Gerente General de NXT hiciera oficial esta lucha para el próximo martes.

Así mismo, luego de hablar con la Figura de Autoridad de TNA, Santino Marella, Ava anunció una batalla campal femenil para la próxima semana, que determinará a la retadora oficial de Jacy Jayne por el Campeonato NXT. Dicha lucha titular tendrá lugar en NXT Halloween Havoc 2025 y Ava le extendió la invitación a las Knockouts de TNA para que participaran y Santino aceptó que sus mujeres estén la próxima semana en NXT.

Y, finalmente, el talentoso luchador mexicano Hijo de Dr. Wagner Jr. fue entrevistado tras bambalinas para hablar acerca de sus recientes careos con el actual Campeón Norteamericano NXT, Ethan Page, cuando fue interrumpido por Lexis King, quien acusó al enmascarado de ser en realidad Tavion Heights basado en que este «robó» la máscara y la identidad del mexicano para atacar por sorpresa a Page hace unas semanas.

Sin embargo, Heights apareció para reclamarle a King por qué razón su nombre salía de su boca. El enmascarado decidió marcharse en este punto, pero luego se hizo oficial que el actual Campeón Latinoamericano AAA debutará la próxima semana ante Lexis King en una buena lucha, al menos, sobre el papel.