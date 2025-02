WWE anuncia oficialmente NXT Roadblock 2025

Camino al primer evento premium de 2025, NXT confirma su próximo especial, Roadblock.

WWE Roadblock is coming to The Theater at MSG on Tuesday, March 11th! Presale starts tomorrow, February 12, at 10am ET with code: NXTLIVE 🔗MORE INFO: https://t.co/yfJQKQrRki

🎟️ TICKETS: https://t.co/rKKLI6j3CN pic.twitter.com/OnUDkNc7Zx — WWE NXT (@WWENXT) February 11, 2025

► NXT Roadblock 2025

El anuncio de WWE es el siguiente:

ROADBLOCK® SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 11 DE MARZO EN THE THEATER AT MADISON SQUARE GARDEN EN NUEVA YORK

Boletos a la venta el viernes 14 de febrero a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT

Acceso exclusivo a la preventa desde el miércoles 12 de febrero a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT

11 de febrero de 2025 – WWE®, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que Roadblock® se llevará a cabo el martes 11 de marzo en The Theater at Madison Square Garden, en la ciudad de Nueva York. Este episodio especial de NXT® se transmitirá en vivo por The CW a partir de las 8 p. m. ET.

Los boletos estarán a la venta a partir del viernes 14 de febrero a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT a través de Ticketmaster. Los fanáticos podrán acceder a una preventa exclusiva ingresando a Ticketmaster y usando el código NXTLIVE desde el miércoles 12 de febrero a las 10 a. m. ET / 7 a. m. PT hasta el jueves 13 de febrero a las 11:59 p. m. ET / 8:59 p. m. PT.

► NXT Roadblock 2024

¿Te acuerdas de la edición pasada? Echemos un vistazo: