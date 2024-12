WWE anuncia NXT New Year’s Evil 2025

Ya es oficial la manera en que NXT va a dar el pistoletazo de salida a su calendario de 2025: con el programa especial New Year’s Evil. A falta de que se conozcan las luchas y segmentos que darán forma al show, WWE.com nos ofrece toda la información.

WWE announced today #NewYearsEvil will take place at The Shrine Expo Hall in Los Angeles on Tuesday, Jan. 7.

Tickets for #NewYearsEvil will go on sale Wed., December 18 at 1PM ET/10AM PT via https://t.co/ObtI8Kx7Qx or https://t.co/eDTVXP5N3H.

MORE INFO: https://t.co/cNAMmqucmc pic.twitter.com/BOUtEecu0N

— WWE NXT (@WWENXT) December 11, 2024