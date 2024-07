WWE anuncia NXT Halloween Havoc 2024

Septiembre y octubre de 2024 serán dos meses fantásticos para NXT según está anunciando desde ahora mismo WWE en lo relativo a Premium Live Events. No Mercy se celebrará el 1 de septiembre mientras que Halloween Havoc será el 27 de octubre. Asimismo, hablando ahora del elenco principal, pero sin dejar las buenas noticias, en especial para quienes acudan físicamente a las arenas, Raw se celebrará en las mismas ciudades de ambos eventos el día siguiente.

WWE has announced #NXTNoMercy and #HalloweenHavoc will take place Sunday, Sept. 1 at Ball Arena in Denver and Sunday, Oct. 27 at GIANT Center in Hershey, Pa., respectively. Additionally, #WWERaw will take place following each #WWENXT PLE!

MORE INFO: https://t.co/a9uIwq3DIZ pic.twitter.com/YlpVpwqNYg

— WWE (@WWE) July 15, 2024