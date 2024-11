WWE anuncia NXT Deadline 2024

Ya es oficial la edición de este año 2024 del evento premium de WWE NXT Deadline. Durante el programa del 6 de noviembre, Ava lo anunció para el día sábado 7 de diciembre en Minneapolis, Minnesota. La Gerente General también confirmó el regreso para entonces del combate Survivor Challenge, el cual consta de 25 minutos y múltiples participantes en el que el ganador obtiene una oportunidad por los títulos máximos del territorio de desarrollo, hoy en manos, respectivamente, de Trick Williams y Roxanne Pérez. La venta de boletos dará comienzo el miércoles 13 de noviembre.

BREAKING: The Iron Survivor Challenge is back! #WWENXT will head to Minneapolis, Minnesota on Saturday December 7th for Deadline! pic.twitter.com/TCEl7EoRgP

— WWE (@WWE) November 7, 2024