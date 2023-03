La cita por antonomasia del fin de semana es WrestleMania, pero horas antes de la primera jornada de este evento, WWE presentará NXT Stand & Deliver desde la Crypto.com Arena de Los Ángeles, segundo “premium live event” para la marca dorada en 2023.

Y McMahonlandia, vía Shawn Michaels, ha querido dar cuenta ya de cuál será el siguiente gran show de NXT: Battleground. A celebrarse el domingo 28 de mayo desde el Tsongas Center de Lowell (Massachusetts, EE.UU.), el término Battleground sirvió como denominación para un PPV homónimo del elenco principal que contó con cinco entregas (entre 2013 y 2017).

Mediante comunicado, WWE señala la singularidad de NXT Battleground.

«Esto marcará la primera vez que un ‘premium live event’ de NXT tiene lugar en Massachusetts y la segunda vez desde febrero de 2020 que un ‘premium live event’ de NXT tiene lugar fuera del estado de Florida. NXT Vengeance Day se emitió desde el Spectrum Center de Charlotte este pasado febrero».

► Vuelve la contraprogramación

Pero los más fieles lectores habrán caído en la cuenta de que ese 28 de mayo hay otro evento programado: AEW Double or Nothing, desde la T-Mobile Arena de Paradise (Nevada, EE.UU.).

Resurgen así los fantasmas de una estrategia de contraprogramación “made in WWE”. Que el pasado verano tuvo su hasta ahora última entrega, cuando la “Gran W” situó Worlds Collide el día 4 de septiembre, misma jornada escogida por AEW para All Out. Eso sí, cuatro horas antes.

Tony Khan, en la rueda de prensa posterior a dicho PPV, dijo lo siguiente.

«No sé si este es el tipo de competencia que veremos a partir de ahora. Si es así, cuando se presente la pelea, continuaré presentando mis propias peleas y tengo formas únicas de hacerlo y mucho dinero para pelear. Esto no es un juego para mí. Esta es mi vida y no creo que sea una broma y me lo tomo muy en serio, así que estoy muy contento con los números que hicimos dada la competencia que tuvimos».

WWE se guarda de desvelar el horario de inicio de NXT Battleground, pero entendemos que hará lo mismo que con Worlds Collide 2022 y podremos disfrutar algunas horas después de Double or Nothing sin necesidad de elegir.