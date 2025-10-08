WWE anuncia los primeros combates para SmackDown del 10 de octubre de 2025

WWE ya está camino rumbo a Perth, Australia, para vivir un gran fin de semana de buena lucha libre, que hará que los fanáticos de este lado del charco se vean ante una situación algo problemática, todo porque el WWE SmackDown del próximo 10 de octubre de 2025 empezará a las 6:00 AM en México y a las 7:00 AM en Colombia, es decir, a madrugar.

SmackDown se emitirá en vivo a través de Netflix fuera de los Estados Unidos, país en donde el show se emitirá pregrabado a las 6:00 PM Hora México y a las 7:00 PM Hora Colombia por USA Network.

► Así será la cartelera del WWE SmackDown del 10 de octubre de 2025

Este SmackDown se realizará desde la RAC Arena en Perth, Australia, y será el show justo antes del evento premium Crown Jewel 2025 Perth. La tensión entre Aleister Black y Damian Priest ha venido escalando bastante, motivo por el cual la rivalidad entra en un punto grande, ya que ambos lucharán en un Last Man Standing Match, un combate de último hombre en pie.

Por su parte, la Campeona Mundial, Stephanie Vaquer, hará equipo con su rival para Crown Jewel, la Campeona WWE, Tiffany Stratton, y se enfrentarán a Giulia y la amiga y asistente de la actual Campeona de los Estados Unidos WWE, Kiana James.

Hablando del Campeonato de los Estados Unidos WWE, a nivel varonil, su monarca, Sami Zayn, hará otro de sus interesantes retos abiertos. ¿Qué luchador buscará esta oportunidad titular ante Sami, quien ya acumula cinco defensas titulares?

Y, finalmente, Dexter Lumis y Joe Gacy de The Wyatt Sicks, buscarán retener el Campeonato de Parejas WWE ante Angelo Dawkins y Montez Ford de The Street Profits.