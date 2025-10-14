WWE anuncia los primeros combates para Raw del 20 de octubre de 2025

La más reciente edición de Raw, realizada en horas de la mañana de ayer lunes 13 de octubre de 2025, nos dejó cosas bastante interesantes. Así como también nos dejó tres grandes luchas anunciadas para el show de la próxima semana. Tres luchas titulares.

► Así será la cartelera del WWE Raw del 20 de octubre de 2025

La semana pasada, la Campeona Intercontinental WWE, Becky Lynch, cayó ante Maxxine Dupri por conteo de 10 fuera del ring tras descuidarse. Así que esa victoria fue suficiente para una revancha, solo que esta vez, con el Campeonato Intercontinental Femenil WWE en juego.

Dupri hizo una entrevista con Cathy Kelley en Raw en donde agradeció a todos los fans por cuán grandes muestras de apoyo le han dado y dijo que la semana pasada tuvo lugar la victoria más grande de su carrera y revecló que iba a obtener una oportunidad titular para la próxima semana, en su ciudad natal de Sacramento, California.

Sumado a esto, Penta cayó ante Dominik Mysterio y Adam Pearce le garantizó una lucha titular a Rusev ante Dom la próxima semana. El de Bulgaria quiere ser Campeón Intercontinental WWE.

Sumado a esto, habrá una tercera lucha titular, pues los Campeones Mundiales de Parejas WWE, Finn Bálor y JD McDonagh de The Judgment Day, expondrán su título ante AJ Styles y Dragon Lee. Accidentalmente, Dominik se quejó tras bambalinas con Adam Pearce de que era el único campeón en Raw que defendía su título cada semana, y el Gerente General le dijo que tenía razón, así que sus compañeros y amigos en The Judgment Day iban a tener que exponer su título también.

Finalmente, la Campeona Mundial y Campeona Crown Jewel 2025, Stephanie Vaquer, luchará ante Roxanne Pérez en una lucha en donde no estará en juego el título.