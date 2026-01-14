WWE anuncia las nuevas incorporaciones al elenco de NXT

Luego de la desbancada de grandes luchadores de WWE NXT a WWE Raw y WWE SmackDown, como Oba Femi y Je’Von Evans, la Gerente General de la marca amarilla, Ava, ha estado buscando nuevos nombres para complementar la lista de luchadores de su elenco.

Y un nombre ha causado bastante polémica. Los primeros en decir presentes con The Vanity Project, quienes llegan desde WWE EVOLVE. Jackson Drake, Brad Baylor y Ricky Smokes. De hecho, Drake es el actual Campeón WWE EVOLVE, así que habrá que ver qué ocurre con el título.

► Eli Drake llega a WWE NXT y desata ola de críticas a Triple H por LA Knight

El nombre de la polémica es el de Eli Knight. El morenazo, joven talento de WWE EVOLVE, llega a NXT y a Ava se le vio muy sonriente con su firma. Sin embargo, los fans de WWE ya están atacando a Triple H, pues Eli Knight y LA Knight se pronuncian de la misma forma.

Así que su llegada a WWE NXT, y con su mismo nombre, es algo muy raro, lo cual podría significar, según muchos analistas tanto como muchos aficionados, que es verdad que Triple H no quiere a LA Knight. Como dato cuiroso, LA Knight antes luchaba como Eli Drake, así que habrá mucha confusión, especialmente cuando se nombre el nombre del nuevo prospecto de NXT, Eli Knight.

Ya veremos qué pasará con LA Knight, de nombre real Shaun Ricker, y quien tiene 43 años de edad. Su futuro en WWE parece bastante incierto y no se cree que pase más allá de ser relegado en el medio y bajo cartel de WWE SmackDown.