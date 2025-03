WWE anuncia la gira Road to Clash in Paris

En enero, WWE anunció de manera oficial el evento premium Clash in Paris. Ahora, ofrecen mucha información sobre el camino al mismo a través del comunicado que leemos a continuación.

► Road to Clash in Paris

19 de marzo de 2025 – WWE, parte de TKO Group Holdings, anunció hoy la gira Road to Clash in Paris por el Reino Unido, Irlanda y Francia este agosto. Durante la gira, las Superestrellas de WWE visitarán Dublín, Liverpool, Newcastle, Birmingham, Mánchester, Leeds, Cardiff y Lyon antes del evento Clash in Paris.

Este será el primer evento de WWE transmitido desde Birmingham en 12 años y el primer SmackDown televisado desde Dublín en la historia.

Clash in Paris, que se celebrará en la Paris La Défense Arena el domingo 31 de agosto, será el primer evento Premium Live Event de WWE en la capital francesa.

Para registrarte y acceder a la preventa, visita: WWE Pre-Sale Registration.

Calendario de la gira Road to Clash in Paris

Viernes 22 de agosto – Dublín, Irlanda: Friday Night SmackDown en 3Arena

– Dublín, Irlanda: Friday Night SmackDown en 3Arena Sábado 23 de agosto – Liverpool, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en M&S Bank Arena

– Liverpool, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en M&S Bank Arena Domingo 24 de agosto – Newcastle, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena

– Newcastle, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena Lunes 25 de agosto – Birmingham, Reino Unido: Monday Night Raw en bp pulse Live

– Birmingham, Reino Unido: Monday Night Raw en bp pulse Live Martes 26 de agosto – Mánchester, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en AO Arena

– Mánchester, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en AO Arena Miércoles 27 de agosto – Leeds, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en First Direct Arena

– Leeds, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en First Direct Arena Jueves 28 de agosto – Cardiff, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena

– Cardiff, Reino Unido: Road to Clash in Paris Tour en Utilita Arena Viernes 29 de agosto – Lyon, Francia: Friday Night SmackDown en LDLC Arena

– Lyon, Francia: Friday Night SmackDown en LDLC Arena Domingo 31 de agosto – París, Francia: WWE Clash in Paris en Paris La Défense Arena

– París, Francia: WWE Clash in Paris en Paris La Défense Arena Lunes 1 de septiembre – París, Francia: Monday Night Raw en Paris La Défense Arena

Los fanáticos que asistan podrán ver en acción a sus Superestrellas favoritas de WWE, incluyendo al Campeón Indiscutido de WWE “The American Nightmare” Cody Rhodes, al Campeón Mundial de Peso Pesado GUNTHER, “Main Event” Jey Uso, a la Campeona Femenina de WWE Tiffany Stratton, Seth Rollins, Rhea Ripley, Bianca Belair, Charlotte Flair, Sami Zayn, y muchas más.*

Además, próximamente estarán disponibles paquetes Priority Pass de On Location, ofreciendo a los fanáticos la oportunidad de vivir la acción en primera fila. Estos paquetes incluyen asientos premium, acceso a una experiencia VIP previa al show con apariciones de Superestrellas de WWE, oportunidades para fotos en ringside y más. Desde hoy, los fanáticos pueden realizar un depósito para asegurar acceso anticipado antes de la venta general. Para más información o para reservar un Priority Pass, visita: On Location Road to Clash.

Pronto se anunciarán más detalles sobre la venta de boletos y la transmisión de los eventos.