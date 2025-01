¿Quieres ir a WrestleMania 41? Preparáte porque ya sabemos cuándo podrás adquirir un boleto individual. Echa un vistazo al anuncio a continuación de WWE.

Individual event tickets for #WrestleMania 41 on SAT. April 19 and SUN. April 20 will be available starting Friday, January 24 at 12pm ET/9am PT!

Presale begins Weds. January 22 at 12pm ET/9am PT!

🔗MORE INFO: https://t.co/dg4uSaoGQS

🎟️ TICKETS: https://t.co/nPiSthwVqK pic.twitter.com/nQjSZ4A1dI

— WWE (@WWE) January 17, 2025