«Comenzaron a hacer planes para un episodio importante de Raw en enero para celebrar el 30 aniversario del programa. El primer episodio fue el 11 de enero de 1993. Raw se convertirá en enero de 2032 en el programa de televisión de lucha libre profesional de mayor duración en los EE. UU. El récord actual es Portland Wrestling desde el 10 de enero de 1953 hasta finales de diciembre de 1991». En el mes de octubre de 2022, Dave Meltzer daba estos detalles acerca del 30 aniversario de Monday Night Raw que la WWE celebrará el 27 de enero de este 2023.

► Más sobre el Raw 30 aniversario

Ahora tenemos más novedades a través del sitio web oficial de la compañía. Como vemos en la imagen a continuación, estarán Superestrellas de la marca roja como Seth Rollins, Becky Lynch, Bianca Belair o Bobby Lashley, lo cual es comprensible. Así como también dos grandes de SmackDown como Roman Reigns, el actual Campeón Indiscutible, y Ronda Rousey. No es una sorpresa dada la magnitud del episodio pero aún así hasta ahora no se había confirmado la presencia de ninguno de los dos. Ahora solo queda saber qué estarán haciendo.

Y es interesante apuntar que en una imagen en la misma página aparecen tanto Bayley como Matt Riddle también. Pero no son incluidos entre las demás Superestrellas, por lo que no podemos confirmar su presencia todavía. Aunque no deberían faltar, pues son dos de los nombres más importantes de la WWE en estos momentos. Por otro lado, debemos aclarar que el luchador está ausente en estos momentos de la programación y que recientemente fue anunciado por la compañía para un show en febrero. La ex Campeona SmackDown sí que está en activo.

¿Tenéis ganas del 30 aniversario de Monday Night Raw?