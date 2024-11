► WWE anuncia Elimination Chamber 2025

Tan solo unas horas atrás WWE anunciaba que NXT Deadline 2024 será el día sábado 7 de diciembre en Minneapolis, Minnesota. Ahora un nuevo anuncio de eventos premium nos lleva del territorio de desarrollo al elenco principal con la edición de 2025 del anual Elimination Chamber.

«WWE regresa al Rogers Centre en Toronto para el evento Elimination Chamber de 2025

Elimination Chamber tendrá lugar en un gran estadio el sábado 1 de marzo de 2025

8 de noviembre de 2024 – WWE, parte de TKO Group Holdings (NYSE: TKO), anunció hoy que Elimination Chamber se llevará a cabo en el Rogers Centre de Toronto el sábado 1 de marzo de 2025. Este será el segundo año consecutivo que Elimination Chamber se celebra en un estadio internacional, tras el evento de este año que batió récords en el Optus Stadium en Perth, Australia».

Como dato curioso, será la primera vez de WWE en el Rogers Centre (anteriormente conocido como SkyDome) desde WrestleMania 18.

WWE today announced that Elimination Chamber is headed to Rogers Centre in Toronto on Saturday, March 1, 2025!

