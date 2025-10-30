WWE anuncia a tres nuevas contrataciones

La semana pasada, WWE presentaba oficialmente a Zozaya, Mike D Vecchio y Aigle Blanc. Tres contrataciones que causaban (y lo siguen y seguirán haciendo) sensación debido a sus reconocidas carreras en otras promotoras de renombre por todo el mundo antes de convertirse en Superestrellas en desarrollo y en espera de demostrar si realmente están capacitados para alcanzar el nivel más alto. Ahora, llegan tres nuevos fichajes.

► Tres nuevos prospectos de WWE

Durante el episodio más reciente del programa secundario Evolve, donde rostros jóvenes de la compañía y otros que ya se estuvieron desarrollando en NXT se construyen antes de dar el salto a Raw y SmackDown, fue anunciada de manera oficial la firma de Mike Cunningham, Jha’Quan McNair y Eli Knight; este último, como viene ocurriendo desde hace tiempo, es alumno de Reality of Wrestling, la escuela del Hall of Famer Booker T.

WWE welcomes the newest WWE ID prospects: Eli Knight – @stepupplease

Mike Cunningham – @mkecunningham

Jha’Quan McNair @EliteJaay Give them a follow! We look forward to seeing how they develop in the WWE ID program! Watch #WWEEvolve on @Tubi now for more info on the new… — WWE ID (@WWEID) October 30, 2025

New WWE ID signings have been revealed! – Mike Cunningham

– Jha’Quan McNair

– Eli Knightpic.twitter.com/v2fK9z7B8h — WrestleTalk (@WrestleTalk_TV) October 30, 2025

Congratulations to one of my top students @stepupplease signing a WWE ID contract https://t.co/DlCjwkE8nx pic.twitter.com/2bwesbiYDy — Booker T. Huffman (@BookerT5x) October 30, 2025

¿Qué decir de ellos? De momento, no mucho. Dependerá de los tres que más adelante hablamos largo y tendido de ellos. Aunque sí podemos destacar algunas cosas. Por ejemplo, Eli Knight viene luchando desde hace 7 años y entre otras muchas empresas ha pasado por las populares Game Changer Wrestling y DEADLOCK Pro. Acerca de Jha’Quan ‘Air’ McNair podemos señalar que tiene un pasado en la lucha amateur y que ha pasado también mucho tiempo en el circuito independiente. Y lo mismo para Mike Cunningham, aunque ambos llevarían no muchos años en la industria, apuntando además que este proviene de la Nightmare Factory, la escuela de Cody Rhodes.

