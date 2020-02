ÚLTIMA HORA: WWE confirma a The Undertaker para Super ShowDown 2020

Su presencia en los PPVs sauditas ha sido una constante, a excepción de Crown Jewel 2019, por razones lógicas: aún, treinta años después, The Undertaker sigue siendo el personaje más fascinante de WWE. Y Super ShowDown 2020 volverá a ser escenario para que el «Hombre Muerto» haga de las suyas. Porque si bien ya era un secreto a voces que de alguna forma participaría en el evento, con vídeos circulando por las redes sociales de su llegada a Riad, ahora McMahonlandia se rinde a la evidencia y promociona oficialmente la presencia del veterano.

What is The #Undertaker doing in Saudi Arabia ahead of #WWESSD?!

(cc: @Enjoy_Saudi) pic.twitter.com/iLRiN2jcvz

— WWE (@WWE) February 26, 2020